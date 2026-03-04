Кисляк оценил волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями после выигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

– Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором.

В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать.

Но не стоит расслабляться. Нас еще ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече.

– Давил незабитый пенальти в первом тайме?

– Не сказал бы. Играли в свой футбол, получали удовольствие.