Кисляк оценил волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями после выигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
– Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором.
В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать.
Но не стоит расслабляться. Нас еще ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече.
– Давил незабитый пенальти в первом тайме?
– Не сказал бы. Играли в свой футбол, получали удовольствие.
Источник: «Матч ТВ»