Кисляк оценил волевую победу ЦСКА над «Краснодаром»

4 марта, 23:11
3

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями после выигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

– Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором.

В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать.

Но не стоит расслабляться. Нас еще ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече.

– Давил незабитый пенальти в первом тайме?

– Не сказал бы. Играли в свой футбол, получали удовольствие.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1772656513
С победой, ЦСКА! Кстати, Козлов сегодня был полезен, Круг и Глеб на уровне, Кислый чуть выше предыдущих. Виктор наконец то без косяков, Мойзес 5 балов, Рейс +- не удивил. Гайч картину не испортил как и Тороп
Ответить
АЛЕКС 58
1772676629
Всегда бы так играли! С победой! Реализация как всегда хромает,сколько не реализованых моментов....
Ответить
SLADE2019
1772701986
Да кому этот кубок сейчас нужен. Зато, как вас конеферму наш Ахмат отодрал. Загляденье. Песня! И чемпионство вам не видать. Ха-ха-ха, жеребята.
Ответить
