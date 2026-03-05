Четыре футболиста «Краснодара» заявили о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Расистские оскорбления болельщиков ЦСКА в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы подтвердили еще два игрока.

Ранее об этом говорили Эдуард Сперцян [цитата] и Валентин Пальцев [цитата].

«Мы уже привыкли, что на разных стадионах могут оскорблять. Мы привыкли к этому. Но хотелось бы, чтобы люди не переходили грань. А сегодня в некоторых эпизодах сильно переходили эту грань болельщики за воротами. Были оскорбления на расистской почве. Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть. Это всe происходило за моими воротами, там было очень много корреспондентов с телефонами. И происходило это всe во время угловых, когда Джон стоял на ближней штанге. Уверен, на записях будет всe слышно», – сказал вратарь Станислав Агкацев.

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, – это ненормально для нас. Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо. Нужно применять меры, но не мне решать, какие», – добавил полузащитник Александр Черников.