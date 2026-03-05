Введите ваш ник на сайте
  Четыре футболиста «Краснодара» заявили о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Четыре футболиста «Краснодара» заявили о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

5 марта, 00:56
8

Расистские оскорбления болельщиков ЦСКА в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы подтвердили еще два игрока.

Ранее об этом говорили Эдуард Сперцян [цитата] и Валентин Пальцев [цитата].

«Мы уже привыкли, что на разных стадионах могут оскорблять. Мы привыкли к этому. Но хотелось бы, чтобы люди не переходили грань. А сегодня в некоторых эпизодах сильно переходили эту грань болельщики за воротами. Были оскорбления на расистской почве. Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть. Это всe происходило за моими воротами, там было очень много корреспондентов с телефонами. И происходило это всe во время угловых, когда Джон стоял на ближней штанге. Уверен, на записях будет всe слышно», – сказал вратарь Станислав Агкацев.

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, – это ненормально для нас. Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо. Нужно применять меры, но не мне решать, какие», – добавил полузащитник Александр Черников.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Его судил Алексей Сухой.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Черников Александр Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Пальцев Валентин
boris63
1772669849
Краснодар превратился в посмешище,какое поведение Кардобина на поле, такую ответку слышит с трибун,всё просто.
Ответить
Бумбраш
1772680402
Так что кричали то? Аудио в студию!
Ответить
АЛЕКС 58
1772682310
Как только проиграли,сразу обвинение в расизме,судействе...Вас кони просто растоптали! Могли и больше напихать!
Ответить
mutabor0992
1772699694
Пусть подпишут протокол о даче ложных показаний...И на детектор лжи.И если не докажут,то отстранение от матчей!
Ответить
AL51
1772705573
Ключевое слово в жалобе-"в адрес Кордобы". На поле было еще много ******, но их никто не оскорблял. Жалоба должна звучать по другому - нашего уголька оскорбляют.
Ответить
mab1011
1772737065
Играть надо, а не ушами водить по трибунам...
Ответить
  • Читайте нас: 