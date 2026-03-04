Соболев – об общении с болельщиками «Балтики»: «Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем общении с болельщиками «Балтики».

Петербуржцы на выезде победили калининградцев со счетом 1:0 во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Андрей Талалаев перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее – точно». Это чувствовалось на поле?

– Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет еще сильнее настраиваться, будет злее – матч домашний, при своих болельщиков надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.

– В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».

– Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они еще больше меня любили (улыбается).

– На последних минутах «Зенит» контролировал игру?

– Мне так не казалось (улыбается). А если серьезно, возможно, где-то немного успокоились, больше контролировали мяч. Но как уже сказал, в кубковых матчах последние минуты очень волнительные.