  Соболев – об общении с болельщиками «Балтики»: «Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло»

Соболев – об общении с болельщиками «Балтики»: «Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло»

4 марта, 10:18
7

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем общении с болельщиками «Балтики».

Петербуржцы на выезде победили калининградцев со счетом 1:0 во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Андрей Талалаев перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее – точно». Это чувствовалось на поле?

– Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет еще сильнее настраиваться, будет злее – матч домашний, при своих болельщиков надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.

– В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».

– Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они еще больше меня любили (улыбается).

– На последних минутах «Зенит» контролировал игру?

– Мне так не казалось (улыбается). А если серьезно, возможно, где-то немного успокоились, больше контролировали мяч. Но как уже сказал, в кубковых матчах последние минуты очень волнительные.

  Соболев забил единственный гол в игре на 79-й минуте.
  Он прервал свою безголевую серию, которая продлилась 12 матчей.

Шалимов высказался о поведении Соболева
Мостовой сказал, что доказал «Зенит» двумя матчами с «Балтикой» 2
Ловчев прокомментировал празднование Соболева после гола «Балтике» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Балтика Соболев Александр
Strige
1772609049
Вот же дебил)))))))))) Похоже учеба в школе обошла его стороной, он в бассейн ходил, нырять учился )
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772610524
Как истинный спартач попер на болельщиков
Ответить
САДЫЧОК
1772611353
Соболев дерьм@. Тебе больше всех дают возможность играть в команде ,игроки которой всё делают для забивания голов нападающими.Ты забил запоров до этого 101 раз.
Ответить
...уефан
1772612785
...честно скажу, порадовал вчера Иуда своим поведением после забитого гола. Надо было ему себя ещё за пах схватить в сторону своей скамейки и тренерского штаба. Думаю, это начало, маски сброшены!...
Ответить
mutabor0992
1772613573
Тебе любОФФ в Сан-Марино показали.Кондом штопанный!
Ответить
СПОРТ 21 века
1772651713
Александр подкидывает дрова в костёр фанатов Балтики. "Кёниг Легион" и люди того времени Зениту, мягко говоря, не симпатизировали. Соболев это знал? Вряд ли, иначе бы этого не делал. Даже местный журналист обратил на это внимание. Это уже говорит о многом. Наверняка он помнит, что было в 90-х...
Ответить
