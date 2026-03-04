Ловчев прокомментировал празднование Соболева после гола «Балтике»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев не присоединился к критике нападающего «Зенита» Александра Соболева, который бурно отпраздновал первый забитый мяч за последние пять месяцев.

Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

– Соболев после гола сказал, что он теперь «не будет хорошим мальчиком. Саша теперь будет плохим». Как оцените такую реакцию на забитый мяч?

– А какой бы нападающий так не сказал? Если он играет мало, то многие нападающие высказались бы именно так.

Поведение Саши в матче с «Балтикой» – это элемент шоу, в этом ничего плохого нет. В Медиалиге такое постоянно.