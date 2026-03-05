Введите ваш ник на сайте
  Мостовой сказал, что доказал «Зенит» двумя матчами с «Балтикой»

Мостовой сказал, что доказал «Зенит» двумя матчами с «Балтикой»

5 марта, 10:52
2

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что две игры с «Балтикой» доказали слаженность петербургской команды.

  • 4 марта «Зенит» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Единственный гол на 79‑й минуте забил вышедший на замену Александр Соболев.
  • Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» (1:0) в домашнем матче 19‑го тура РПЛ.

«Зенит» очень вовремя забил гол в концовке встречи?

– Все разыграли на импровизации. Началось с аута, Кондаков с Венделом здорово продолжили, я в свою очередь увидел Сашу Соболева, и он не подвел.

– Какое в целом впечатление оставила игра?

– Не скажу, что это был антифутбол, но и не совсем футбол. Такие матчи иногда бывают, в том числе на плохом поле. И с соперником, который навязывает борьбу – больше единоборств было, чем футбола, как мне показалось. Мяча первый раз минуте на 10‑й коснулся. А как голову не поднимешь, мячи все время поверху летают [улыбается]. Но потом все хорошо сложилось.

Андрей Талалаев перед игрой в эфире «Матч ТВ» сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее по сравнению с первым матчем, но злее – точно». Это чувствовалось?

– Понятно, что «Балтика» играла дома, много болельщиков пришло. Но все что происходило на поле, было ожидаемо. Знали, что в целом так все и будет. Не могу сказать, что калининградцы были злее. Главное, что в обоих случаях 1:0 в нашу пользу.

– В весеннюю часть сезона благодаря этим матчам вкатились?

– 100%. Две очень тяжелые игры, благодаря которым дальше в этом плане, надеюсь, будет полегче. Тем более, во встречах с «Балтикой» показали характер, что умеем бороться, настраиваться и что никому уступать не собираемся. Физические данные тоже в норме. Была ротация, и те ребята, кто не были в составе в первой игре, тоже доказали, что мы команда.

  • Петербуржцы вышли в первый этап полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • В РПЛ команда занимает 2-е место с 42 очками после 19 туров. «Зенит» отстает от «Краснодара» на 1 очко.

Источник: «Матч ТВ»
Garrincha58
1772705328
Мостовой рассмешил, как всегда! Эти две игры показали слабость Зенита и что им ничего не светит при таком отношении к делу,но Орлов всё стерпит
Ответить
СПОРТ 21 века
1772716466
Пусть этот Мостовой посмотрит игры 90-х и освежит в памяти, сколько там Зенит собрал очков против калининградского клуба. Этот парень ещё слишком молод, чтобы говорить, что всё, что было на поле, было ожидаемо. Как говорил один известный киногерой: "Пока я слаб, пользуйтесь моментом..."
Ответить
