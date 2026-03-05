«Краснодар» показал спорное судейское решение, приведшее к голу ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» обратила внимание на назначение углового в пользу ЦСКА на 92-й минуте очного матча.
Возможно, мяч ушел за лицевую линию от игрока армейцев. Этот угловой привел к голу Матеуса Алвеса.
Ранее тренер «Краснодара» говорил о несправедливости удаления Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Его судил Алексей Сухой.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»