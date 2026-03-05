«Краснодар» показал спорное судейское решение, приведшее к голу ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» обратила внимание на назначение углового в пользу ЦСКА на 92-й минуте очного матча.

Возможно, мяч ушел за лицевую линию от игрока армейцев. Этот угловой привел к голу Матеуса Алвеса.

Ранее тренер «Краснодара» говорил о несправедливости удаления Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.