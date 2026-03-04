Кубок России. «Ростов» вылетел от махачкалинского «Динамо»

«Ростов» прекратил выступление в Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
Команда Джонатана Альбы на своем поле проиграла «Динамо Мх» и вылетела из турнира.
В конце первого тайма махачкалинцы забили оба гола в матче – отличились Уссем Мрезиг и Мехди Мубарик.
Ростовчане с 31-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Андрея Ланговича.
«Динамо Мх» в полуфинале Пути регионов встретится с «Зенитом».
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ростов - Динамо Мх - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - У. Мрезиг, 40; 0:2 - М. Мубарик, 45+3.
Удаления: А. Лангович, 31 - нет.
Источник: «Бомбардир»