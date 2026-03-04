Кубок России. «Ростов» вылетел от махачкалинского «Динамо»

«Ростов» прекратил выступление в Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Команда Джонатана Альбы на своем поле проиграла «Динамо Мх» и вылетела из турнира.

В конце первого тайма махачкалинцы забили оба гола в матче – отличились Уссем Мрезиг и Мехди Мубарик.

Ростовчане с 31-й минуты играли вдесятером вследствие удаления Андрея Ланговича.

«Динамо Мх» в полуфинале Пути регионов встретится с «Зенитом».