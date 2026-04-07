Дзюба побил рекорд Веретенникова

Капитан «Акрона» Артем Дзюба забил ЦСКА (1:2) в домашнем матче 23-го тура РПЛ.
37-летний нападающий забил 100-й гол на своем поле в чемпионате России.
Это новый рекорд турнира. Предыдущий принадлежал Олегу Веретенникову (99).
- Уточняется, что гол Дзюбы в ворота «Локомотива», когда он выступал за «Томь» в 2010 году, не все источники записали на Артема.
- Если придерживаться версии, что тогда был автогол Рената Янбаева, то у Дзюбы 99 домашних мячей в РПЛ и только повторение рекорда.
Источник: «100 бомбардиров»