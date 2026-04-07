Ловчев сказал, что увидел в игре «Спартака» впервые за долгое время

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев положительно оценил игру красно‑белых в матче РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
«Я впервые за долгое время увидел тот «Спартак», который хотел видеть, но только во втором тайме. Я получил большое удовольствие, потому что они хотели выиграть, они рвали на футбольном поле, и у них это получалось», – сказал Ловчев.
- Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 41 очком после 23 матчей.
