Гонду объяснил невезением свое удаление в матче с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду считает, что ему не повезло в эпизоде с прямой красной карточкой в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо».

– У тебя было удаление в матче с «Динамо». Как ты видел тот эпизод?

– Тот эпизод был очень скоротечным. Я уже объяснял всем, что не видел защитника. На самом деле, мне было очень неприятно подводить команду, оставлять ее в меньшинстве. Но команда показала мне спокойствие. В целом, мне не очень повезло в этом эпизоде, он был быстрым.