Гонду объяснил невезением свое удаление в матче с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду считает, что ему не повезло в эпизоде с прямой красной карточкой в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо».
– У тебя было удаление в матче с «Динамо». Как ты видел тот эпизод?
– Тот эпизод был очень скоротечным. Я уже объяснял всем, что не видел защитника. На самом деле, мне было очень неприятно подводить команду, оставлять ее в меньшинстве. Но команда показала мне спокойствие. В целом, мне не очень повезло в этом эпизоде, он был быстрым.
- На 17‑й минуте матча после видеопросмотра Гонду получил красную карточку за удар шипами в плечо Максима Осипенко. Позднее аргентинец рассказал, что извинился перед защитником бело‑голубых.
- В том матче ЦСКА на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 1:4.
Источник: «Матч ТВ»