Мостовой высказался о перспективах «Спартака» финишировать в топ-3 РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» закончить сезон РПЛ в тройке лучших.

«В начале сезона делал прогноз, что «Спартак» с таким составом должен быть в тройке. Если учитывать форму и календарь, команда может входить в тройку. Сейчас обыграли «Локомотив». Это важнейшие три очка в борьбе за медали.

Конечно, это трагедия, что «Спартака» нет в чемпионской гонке уже который сезон. Это плохо для болельщиков, для популярности клуба, для зрелищности и статуса чемпионата. Всe-таки «Спартак» – самый популярный клуб РПЛ. Как ни крути, но это так.

«Спартак» при любом тренере может обыграть кого угодно. Просто потому что это «Спартак». Уже несколько сезонов подряд клубу не хватает стабильности.

Команда выдаeт один-два ярких отрезка за сезон, но успех всегда сменяется провалом. Так быть не должно», – сказал Мостовой.