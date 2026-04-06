Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сделал заявление о статусе клуба

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш считает свой клуб главным в Москве.

В воскресенье красно-белые дома обыграли «Локомотив» (2:1).

Среди клубов РПЛ столицу также представляют ЦСКА и «Динамо».

– После победы над «Локомотивом» ваши фанаты пели: «Мы хозяева столицы». Согласны с данным утверждением?

– «Мы «Спартак». Уважаем всех в одинаковой степени. Мы понимаем, насколько велик наш клуб.

Я согласен, что «Спартак» – главная команда Москвы. Но мы должны доказывать это не словами, а делом. Лучший способ это делать – выигрывать матчи.