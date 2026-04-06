  • Главная
  • Новости
  • Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сделал заявление о статусе клуба

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сделал заявление о статусе клуба

6 апреля, 15:24
25

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш считает свой клуб главным в Москве.

  • В воскресенье красно-белые дома обыграли «Локомотив» (2:1).
  • Среди клубов РПЛ столицу также представляют ЦСКА и «Динамо».

– После победы над «Локомотивом» ваши фанаты пели: «Мы хозяева столицы». Согласны с данным утверждением?

– «Мы «Спартак». Уважаем всех в одинаковой степени. Мы понимаем, насколько велик наш клуб.

Я согласен, что «Спартак» – главная команда Москвы. Но мы должны доказывать это не словами, а делом. Лучший способ это делать – выигрывать матчи.

  • Сейчас в чемпионате России спартаковцы идут на шестом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон
Комментарии (25)
Литейный 4 (returned)
1775479048
Пока вы третьи в столице. А в России вообще середняки беспросветные! Гыгыгы
subbotaspartak
1775479100
Выиграли игру всем назло И похоже понесло...
...уефан
1775479890
...ты, пока ещё пупырь, рассуждать на такие темы, просто тупо отрабатывай зарплату и трансфер, может сделаешь пару результатов, а тогда уж...
vvv123
1775480588
Лучший клуп на 6-м месте..., гы!
alefreddy
1775481629
бесполезный дорогой игрок команды
Persona_non_Grata
1775481646
На месте Жедсона лучше вообще "не отсвечивать" !!! - один из самых бесполезных игроков, а учитывая его стоимость, то вообще прям не ужас, а "УЖАС-УЖАС" !!!
рылы
1775483144
главная команда москвы) ахаха! вы максимум главная команда в тарасофке! гы-гы!
sochi-2013
1775484682
Не пойму, "комментаторы" вы совсем тупые или лишь бы что высрать? Спроси любого игрока любой команды, и он ответит, что его команда самая лучшая.
Mariner
1775487347
– «Мы «Спартак». Уважаем всех в одинаковой степени. Мы понимаем, насколько велик наш клуб. После этого он замялся и добавил: - "И нам всем очень стыдно за Спартак" )))
k611
1775496416
По игре, после паузы, пока никакой вообще. Что есть, что нет на поле всё одно. Молодой паренёк на замену вышел вместо него (в матче с Локо) сразу запомнился самоотдачей, а этот товарищ ни о чём...
