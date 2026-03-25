Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Легионер «Зенита» подешевел на 7 миллионов и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ

Легионер «Зенита» подешевел на 7 миллионов и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ

25 марта, 17:21
13

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Зимний новичок «Зенита» Джон Дуран подешевел с 32 до 25 миллионов евро и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ.

Столько же стоят полузащитники Алексей Батраков («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

В топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России половина представляет «Зенит». Также в рейтинг включены футболисты «Локо», «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 25 миллионов евро;
  2. Джон Дуран («Зенит») – 25 миллионов евро;
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 миллионов евро;
  4. Луис Энрике («Зенит») – 24 миллиона евро;
  5. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 миллионов евро;
  6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 миллионов евро;
  7. Педро («Зенит») – 17 миллионов евро;
  8. Джон Джон («Зенит») – 16 миллионов евро;
  9. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 миллионов евро;
  10. Вендел («Зенит») – 15 миллионов евро.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рейтинг Динамо Спартак ЦСКА Краснодар Зенит Локомотив Фернандеш Жедсон Вендел Сперцян Эдуард Тюкавин Константин Энрике Луис Дуран Джон Кисляк Матвей Батраков Алексей Педро Джон Джон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1774448776
Налетай .
Ответить
R_a_i_n
1774450340
В топ 10 только один спартаковец и тот мертвый Фернандеш. Летом ситуацию нужно выправлять.
Ответить
Volrad777
1774452995
Стоит то да. Но кордоба лучше половины точно топ нашего чемпионата
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 