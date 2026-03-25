Легионер «Зенита» подешевел на 7 миллионов и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

Зимний новичок «Зенита» Джон Дуран подешевел с 32 до 25 миллионов евро и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ.

Столько же стоят полузащитники Алексей Батраков («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

В топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России половина представляет «Зенит». Также в рейтинг включены футболисты «Локо», «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».