Легионер «Зенита» подешевел на 7 миллионов и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.
Зимний новичок «Зенита» Джон Дуран подешевел с 32 до 25 миллионов евро и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ.
Столько же стоят полузащитники Алексей Батраков («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
В топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России половина представляет «Зенит». Также в рейтинг включены футболисты «Локо», «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
- Алексей Батраков («Локомотив») – 25 миллионов евро;
- Джон Дуран («Зенит») – 25 миллионов евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 миллионов евро;
- Луис Энрике («Зенит») – 24 миллиона евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 миллионов евро;
- Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 миллионов евро;
- Педро («Зенит») – 17 миллионов евро;
- Джон Джон («Зенит») – 16 миллионов евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 15 миллионов евро;
- Вендел («Зенит») – 15 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt