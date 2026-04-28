Карпин рассказал о двух проблемах после переезда в Испанию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Испании.

Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад» в 1994 году.

Позднее он также поиграл за «Валенсию» и «Сельту».

«С точки зрения быта, это языковый барьер. Сложно не общаться, проводя столько времени в команде. Видимо, поэтому так быстро выучил язык.

Но это тоже зависит от человека – кто-то общительный, кто-то необщительный. Кому-то достаточно двух слов – и нормально. Мне этого не хватало. Поэтому за шесть месяцев язык выучил.

Ну и понятно, что игра абсолютно другая. Все зависит от того, в какой футбол ты играл в России. В «Спартаке» мы играли, назовем это так, в комбинационный футбол.

А ты приезжаешь в команду, которая в этот футбол даже не пытается играть, а играет «бей-беги, окружай ворота». Под это сложно подстраиваться, но пришлось», – заявил Карпин.