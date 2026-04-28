Экс-вице-президента РФС приговорили к 8 годам тюремного заключения

Суд в Подмосковье вынес приговор Сергею Анохину по делу о коррупции.
Бывший вице-президент РФС получил восемь лет и два месяца колонии.
Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.
- Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
- По версии следствия, он дал взятку в размере 60 миллионов рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, связанного с хищением бюджетных денег на бывшем месте его работы.
Источник: «РИА Новости»