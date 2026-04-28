Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на желание РПЛ следить за работой комментаторов.

Теперь инспекторы матчей будут следить, что комментаторы говорят об арбитрах.

«Это очень красиво. Инспекторам бы за судьями уследить, а их еще и фильтровать базар суждения комментаторов хотят заставить. Блеск!

Следующая стадия – конспектирование всего, что про судью несется с трибун. Оценка уместности и корректности высказываний болельщиков. Допускаю, что и этот вопрос уже прорабатывается.

Кстати. Правильность оценки судейского эпизода комментатором ЭСК будет определять? Будет ли ЭСК так же стремиться защитить комментаторов, как она защищает судей? Будут ли комментаторам выставляться оценки за понимание/непонимание моментов? Будет ли система оценки прозрачной, а сами оценки общедоступны? Или как в случае с судьями, все будет храниться в тайне?» – написал Моссаковский.