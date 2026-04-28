Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА

Полузащитник «Торино» Никола Влашич в будущем может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщил агент хорватского футболиста Тончи Мартич.
«Европейские клубы действительно интересовались Влашичем в январе, но президент «Торино» не захотел его продавать. Очевидно, Никола проводит сезон-2025/26 на очень высоком уровне.
Возвращение в ЦСКА? Не исключаю, что однажды Никола вернeтся в ЦСКА, потому что у него фантастические воспоминания: болельщики, люди из клуба, товарищи по команде. Он действительно очень ценит время, проведeнное там», – сказал агент.
- Влашич выступал за ЦСКА на протяжении трех сезонов – с августа 2018 по август 2021 года.
- Он провел 108 матчей и забил 33 гола во всех турнирах.
- Сейчас его рыночная цена составляет 9 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»