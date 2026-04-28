Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА

Полузащитник «Торино» Никола Влашич в будущем может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщил агент хорватского футболиста Тончи Мартич.

«Европейские клубы действительно интересовались Влашичем в январе, но президент «Торино» не захотел его продавать. Очевидно, Никола проводит сезон-2025/26 на очень высоком уровне.

Возвращение в ЦСКА? Не исключаю, что однажды Никола вернeтся в ЦСКА, потому что у него фантастические воспоминания: болельщики, люди из клуба, товарищи по команде. Он действительно очень ценит время, проведeнное там», – сказал агент.