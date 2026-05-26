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Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»

26 мая, 12:50
11

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об уходе Александра Соболева в «Зенит».

  • Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. В этом году он вместе с петербуржцами выиграл РПЛ.
  • «Спартак» же стал победителем суперфинала FONBET Кубка России.
  • Команды встретятся в рамках Суперкубка России.

– Соболев ушeл в «Зенит» за трофеями. Но в один сезон и «Спартак», и «Зенит» взяли трофеи.

– Это хорошо (улыбается).

– Может быть, ему не стоило уходить?

– Это его жизнь и его выбор. Здесь нечего добавить. Человек вправе решать, что он хочет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1779789281
– Соболев ушeл в «Зенит» за трофеями. Но в один сезон и «Спартак», и «Зенит» взяли трофеи. ============================== Трофеи трофеям рознь, и такие как сейчас в РПЛ штампует тот у кого просто тупо бабла больше, то это не трофеи и не титулы
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...уефан
1779790806
..."Избавился Спартак от твари, значит - это стоило того" - добавил Зобнин, прикрыв микрофон в конце рукой...
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Литейный 4 (returned)
1779792632
Сравнили позорный кубок с его всякими путями регионов, где можно несколько раз прос рать и взять трофей. И чемпионство из 30 матчей. Гыгыгы
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R_a_i_n
1779794445
Конечно стоило! Такие кадры нам не нужны.
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шахта Заполярная
1779795437
Как же повезло Спартаку что эта гнида ушла, да еще червонец зелени за нее заплатили. Сейчас в Спартаке свежий воздух, без вони.
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rash1959
1779799575
Не то что стоило бы, а со временем стало понятно, что гнать надо было поджопниками..
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