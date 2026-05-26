Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об уходе Александра Соболева в «Зенит».

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. В этом году он вместе с петербуржцами выиграл РПЛ.

«Спартак» же стал победителем суперфинала FONBET Кубка России.

Команды встретятся в рамках Суперкубка России.

– Соболев ушeл в «Зенит» за трофеями. Но в один сезон и «Спартак», и «Зенит» взяли трофеи.

– Это хорошо (улыбается).

– Может быть, ему не стоило уходить?

– Это его жизнь и его выбор. Здесь нечего добавить. Человек вправе решать, что он хочет.