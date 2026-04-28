Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что капитану армейцев Игорю Акинфееву пора закончить профессиональную карьеру.

40-летний вратарь не играет с 4 апреля из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.

– Акинфеев опровергает, что придется завершить карьеру, а вы допускаете, что он больше не сыграет за ЦСКА?

– А зачем ему играть? Для чего он тянет резину? Ему 40 лет. Пора заканчивать. Организм уже не тот.

Это так кажется, что ты все можешь. Но реакция не та. Скорость тоже пропадает. Я закончил в 30 лет. Выходил на игру и не мог настроиться. Даже на игры сборной.

А Акинфеев в 40 лет еще хочет играть. Елки-палки. Нервы уже не выдерживают, ты психологически не готов к игре.

– Тороп хорошо заменяет Акинфеева, на ваш взгляд?

– Нормально. Он хорошо играет на выходах, смелый. Акинфеев уже не играет на выходах, стоит на линии. А Тороп – хозяин штрафной площадки. Он молодец.