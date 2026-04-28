Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию

Доменико Тедеско пока не рассматривает возвращение в Россию. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы немецкого специалиста.
– Готов ли Доменико Тедеско рассматривать предложения из России?
– Расставание с «Фенербахче» произошло совсем недавно, поэтому на данный момент он не изучает другие варианты. Передаем теплые пожелания Москве.
- Тедеско вчера уволили с поста главного тренера «Фенербахче». Он работал в турецком клубе с сентября 2025 года.
- С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял «Спартак». Под его руководством московская команда выиграла серебро.
Источник: Sport24