«Зенит» вел переговоры о подписании Погба

Поль Погба мог стать игроком «Зенита». Об этом сообщил нидерландский агент Нейтан ван Куперен.
«С «Зенитом» мы разговаривали о переходе Поля Погба, когда у француза закончилась дисквалификация.
Это был бы великолепный кейс для питерцев», – сказал ван Куперен.
- Погба с 2025 года выступает за «Монако».
- В этом сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 57 минут.
- с 2023 по 2025 год француз отбывал дисквалификацию. Его допинг-тест показал наличие запрещенного вещества.
Источник: «Спорт-Экспресс»