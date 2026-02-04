В «Монако» приняли важное решение по Погба

Полузащитник Поль Погба не сыграет за «Монако» в Лиге чемпионов-2025/26.

Его исключили из заявки монегасков на турнир.

В клубе не знают, когда 32-летний футболист восстановится после травмы икроножной мышцы и вернется на поле.

«На этот вопрос нет четкого ответа», – заявил генеральный директор «Монако» Тиагу Скуро.