В «Монако» приняли важное решение по Погба

Полузащитник Поль Погба не сыграет за «Монако» в Лиге чемпионов-2025/26.
Его исключили из заявки монегасков на турнир.
В клубе не знают, когда 32-летний футболист восстановится после травмы икроножной мышцы и вернется на поле.
«На этот вопрос нет четкого ответа», – заявил генеральный директор «Монако» Тиагу Скуро.
- После дисквалификации за допинг Погба поучаствовал в трех матчах, проведя суммарно 30 минут.
- С «Монако» хавбек заключил 2-летний контракт.
- В стыках ЛЧ команда встретится с «ПСЖ».
