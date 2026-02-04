Введите ваш ник на сайте
В «Монако» приняли важное решение по Погба

Вчера, 23:22

Полузащитник Поль Погба не сыграет за «Монако» в Лиге чемпионов-2025/26.

Его исключили из заявки монегасков на турнир.

В клубе не знают, когда 32-летний футболист восстановится после травмы икроножной мышцы и вернется на поле.

«На этот вопрос нет четкого ответа», – заявил генеральный директор «Монако» Тиагу Скуро.

  • После дисквалификации за допинг Погба поучаствовал в трех матчах, проведя суммарно 30 минут.
  • С «Монако» хавбек заключил 2-летний контракт.
  • В стыках ЛЧ команда встретится с «ПСЖ».

Источник: RMC Sport
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Монако Погба Поль
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
00:48
В «Монако» приняли важное решение по Погба
Вчера, 23:22
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
3 февраля
«Барселона» подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
3 февраля
1
Российский вратарь – лидер общего этапа ЛЧ по количеству сейвов
1 февраля
18
Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов
1 февраля
«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов
31 января
3
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»
31 января
2
Видео«Кайрат» попрощался с ЛЧ с помощью Ельцина и Цоя
31 января
2
Россиянин попал в символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов
31 января
2
ФотоСимволическая сборная общего этапа Лиги чемпионов
31 января
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты
30 января
12
Эмоции Сафонова от 1-го за полтора месяца выхода на поле
30 января
Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»
30 января
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
30 января
2
Мостовой сказал, какая команда разочаровала его на общем этапе ЛЧ
29 января
Фото«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января
1
Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
29 января
3
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
29 января
5
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
29 января
1
«Арсенал» установил «вечный» рекорд Лиги чемпионов
29 января
1
Только 3 команды попали в топ-8 общего этапа ЛЧ в обоих сезонах после смены формата
29 января
Определены лучший бомбардир и ассистент общего этапа Лиги чемпионов
29 января
Мостовой проанализировал вратарский гол в ворота «Реала», выведший «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
29 января
2
Ван Дейк стал автором уникального достижения в ЛЧ
29 января
Трое россиян сыграют в плей-офф Лиги чемпионов-2025/26
29 января
1
Мбаппе – о «Реале»: «Чемпионская команда так не играет»
29 января
2
Все новости
