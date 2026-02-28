«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал, сколько футболисты казанской команды получили за победу над «Барселоной».

– Большие премиальные были за победу?

– Ох... Вообще нам обещали премиальные только за выход в евровесну. Но после победы над «Барселоной» были отдельные выплаты. Это были мои самые большие премиальные. Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов.

– И что ты на них купил?

– Ничего, я их отложил. Хоть и был на тот момент молодым пацаном, но уже рассудительным.