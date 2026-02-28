«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал, сколько футболисты казанской команды получили за победу над «Барселоной».
– Большие премиальные были за победу?
– Ох... Вообще нам обещали премиальные только за выход в евровесну. Но после победы над «Барселоной» были отдельные выплаты. Это были мои самые большие премиальные. Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов.
– И что ты на них купил?
– Ничего, я их отложил. Хоть и был на тот момент молодым пацаном, но уже рассудительным.
- «Рубин» обыграл «Барселону» со счетом 2:1 на «Камп Ноу» в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2009/10.
- Встреча состоялась 20 октября 2009 года и считается одной из главных сенсаций в истории клуба из Казани.
- Кристиан Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2012 год.
- Эквадорский полузащитник был одним из ключевых игроков команды в период чемпионств под руководством Курбана Бердыева.
Источник: «Спорт-Экспресс»