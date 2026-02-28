Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»

«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»

Сегодня, 18:34
1

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал, сколько футболисты казанской команды получили за победу над «Барселоной».

– Большие премиальные были за победу?

– Ох... Вообще нам обещали премиальные только за выход в евровесну. Но после победы над «Барселоной» были отдельные выплаты. Это были мои самые большие премиальные. Каждый игрок получил по 80 тысяч долларов.

– И что ты на них купил?

– Ничего, я их отложил. Хоть и был на тот момент молодым пацаном, но уже рассудительным.

  • «Рубин» обыграл «Барселону» со счетом 2:1 на «Камп Ноу» в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2009/10.
  • Встреча состоялась 20 октября 2009 года и считается одной из главных сенсаций в истории клуба из Казани.
  • Кристиан Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2012 год.
  • Эквадорский полузащитник был одним из ключевых игроков команды в период чемпионств под руководством Курбана Бердыева.

