Шнапцев честно ответил, фолил ли на нем Пиняев в эпизоде с пенальти

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев отреагировал на спорный эпизод в матче с «Локомотивом».

«Локо» победил «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.

Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар после подсказки ВАР за фол Сергея Пиняева на Шнапцеве.

«На эмоциях я особо контакта не чувствовал. Если бы не было первой желтой, я бы сразу начал показывать судье, что был пенальти.

Пиняев фолил? Я думаю, по касательной движение было. Наверное, по правилам это пенальти. Все возмущены? Ну, честно, я тоже удивился, когда судья начал смотреть.

Пенальти с натяжкой? Да!» – сказал Шнапцев.