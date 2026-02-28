Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Шнапцев честно ответил, фолил ли на нем Пиняев в эпизоде с пенальти

Шнапцев честно ответил, фолил ли на нем Пиняев в эпизоде с пенальти

Сегодня, 20:32

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев отреагировал на спорный эпизод в матче с «Локомотивом».

  • «Локо» победил «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.
  • Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар после подсказки ВАР за фол Сергея Пиняева на Шнапцеве.

«На эмоциях я особо контакта не чувствовал. Если бы не было первой желтой, я бы сразу начал показывать судье, что был пенальти.

Пиняев фолил? Я думаю, по касательной движение было. Наверное, по правилам это пенальти. Все возмущены? Ну, честно, я тоже удивился, когда судья начал смотреть.

Пенальти с натяжкой? Да!» – сказал Шнапцев.

Еще по теме:
Генич одним словом описал пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»
Галактионов прокомментировал 2:1 «Локомотива» с «Пари НН»
Шнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Шнапцев Максим
