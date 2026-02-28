«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о работе арбитров в матче с «Оренбургом» (0:2).

В первом тайме судьи отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда. Причем телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса судьи принимали решение.

«Оренбург» набрал 15 очков, прервал серию из четырех матчей в Мир РПЛ без побед и поднялся на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» идет девятым с 21 очком и потерпел третье поражение подряд в чемпионате.

«Мы сейчас живем в эпоху современных технологий, искусственного интеллекта и при этом чертим эти линии чуть ли не от руки. Что это, как это можно назвать, кроме как словом «позор» и «ужас»? Почему руководство нашей лиги это устраивает? Либо мы как-то в обратном направлении идем, а не продвигаемся вперед. Мы говорим о том, что очень хотим вернуться на международную арену. При этом у нас с офсайдными линиями, да и вообще с трактовками, судейскими решениями творится полный бардак.

Да, у «Акрона» и без этого были моменты, которые нам нужно было реализовывать. Но очевидно, что на исход встречи повлиял целый ряд судейских решений. Я не говорю сейчас именно про главного судью, а в целом про всю судейскую бригаду матча. Кардинально повлияло на исход важнейшего матча как для одной команды, которая сегодня выиграла, так и для другой, потому что плотность в середине таблицы огромная. О какой объективности, о каком профессионализме мы можем говорить, когда видим полнейший беспредел, который происходил сегодня на поле в Оренбурге?

Понятно, что это эмоции, но эпизоды прям вопиющие. Я уверен, что далеко не одинок в этом мнении. Повторюсь, оно может быть и субъективным, я лицо здесь отчасти заинтересованное, потому что поддерживаю Артема и «Акрон». Но если оставить эмоции, видно, что сегодня была абсолютная несправедливость по отношению к одной из команд. Неважно, забил гол Дзюба, Болдырев или Пестряков.

Очевидно, что четких аргументов для принятия стопроцентного решения в пользу обороняющейся команды, а не в пользу нападения, нет. Почему при отсутствии стопроцентных аргументов для определения положения вне игры эпизод трактуется не в пользу нападения, а в пользу защиты? Почему это? Как это будут объяснять? Непонятно.

В любом случае, «Акрону» нужно постараться как можно скорее забыть этот матч. Впереди важнейшие игры со «Спартаком», с «Ахматом» дома. Очень тяжело, наверное, будет отойти, но другого выбора нет. Борьба в весенней части сезона ожидается очень плотная. Поэтому надо, несмотря на всю эту несправедливость, собраться, сплотиться и дальше идти. И вопреки всему этому пытаться добывать очки победы и, в общем, подниматься как можно выше в турнирной таблице. Уверен, Артем тоже команду настроит правильно и поможет пережить это поражение, а также сделать правильные выводы», – сказал Гольдман.