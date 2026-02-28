Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда

РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда

28 февраля, 14:02
17

«Оренбург» дома победил «Акрон» со счетом 2:0 в матче 19-го тура РПЛ.

Голы у хозяев забили Максим Савельев на 34-й минуте и Эмирджан Гюрлюк с пенальти на 71-й.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол на 36-й минуте. Его отменили после проверки ВАР, продлившейся 4 минуты. Главный судья Андрей Прокопов зафиксировал офсайд.

«Оренбург» поднялся на 13-е место в РПЛ с 15 очками после 19 матчей, «Акрон» идет 9-м с 21 баллом.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Оренбург - Акрон - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Савельев, 34; 2:0 - Э. Гюрлюк, 71 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772276665
С победой
Ответить
Semenycch
1772276768
Мерзкое парнокопытное стадо и все к нему примкнувшие, где вселенский визг по поводу отмененного гола Акрона? Там тоже рисовали линии и офсайд неоднозначный! И по поводу очень спорного пенальти в ворота Акрона где вселенский визг? Или Вы, погань рода человеческого, визжите не за правду, а только против Зенита?
Ответить
aldo conte
1772277197
Смотрел концовку, но судя по статистике. Оренбург победил заслуженно.
Ответить
vvv123
1772278011
Молодцы оренбургцы!
Ответить
Фердя
1772278039
Это уже клиника, ВАР превращается в слово ВОРовство!
Ответить
Цугундeр
1772278669
Газпром рулит!))) Ещё Сочи осталось кому-то нечистое рыло начистить и всё, можно закрываться!))
Ответить
Спартач80
1772278837
Вроде бы готовиться к продолжению сезона должны были команды, а готовился газпром, к махинациями с варом, для своих подопечных...
Ответить
Cleaner
1772280155
«Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за того, что Оренбург - ФАРМклуб Зенита...(((
Ответить
slavа0508
1772281535
Только унас в стране может быть так . что ВАР принадлежит владельцу одного из клубов ...маразм или полный беспредел ???
Ответить
Чилим.
1772286404
Неожиданно...
Ответить
  • Читайте нас: 