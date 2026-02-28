РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда

«Оренбург» дома победил «Акрон» со счетом 2:0 в матче 19-го тура РПЛ.
Голы у хозяев забили Максим Савельев на 34-й минуте и Эмирджан Гюрлюк с пенальти на 71-й.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол на 36-й минуте. Его отменили после проверки ВАР, продлившейся 4 минуты. Главный судья Андрей Прокопов зафиксировал офсайд.
«Оренбург» поднялся на 13-е место в РПЛ с 15 очками после 19 матчей, «Акрон» идет 9-м с 21 баллом.
Россия. Премьер-лига. 19 тур
Оренбург - Акрон - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Савельев, 34; 2:0 - Э. Гюрлюк, 71 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»