Мостовой дал обещание на случай, если возглавит «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о возможном назначении на пост главного тренера команды.
«Возглавить «Спартак»? Атмосфера будет хорошая – результат не гарантирую!
Хоть на какое-то время – посижу на лавке хотя бы», – сказал спортсмен на ютуб-канале «100% Мяса».
- У Мостового есть полученная год назад тренерская лицензия, но она позволяет быть в РПЛ только ассистентом. С тех пор тренер не нашел работу, при этом трудоустраиваться во Вторую лигу он не собирается.
- Футболист выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах и дважды становился чемпионом СССР.
- Также он играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В Виго Мостовой считается местной легендой – ему посвящен один из муралов в городе.
Источник: «Спорт-Экспресс»