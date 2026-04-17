Объявлен новый титульный спонсор РПЛ

17 апреля, 13:09
8

«Альфа-Банк» станет титульным партнeром чемпионата России с сезона-2026/27.

Соглашение рассчитано на 4 года.

Турнир получит название «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига».

Клиенты «Альфа-Банка» смогут получить кэшбэк за покупку билетов на игры РПЛ, участвовать в конкурсах, связанных с чемпионатом, и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты.

Кроме того, «Альфа-Банк» создаст новую линию мерча, а болельщики всех клубов лиги смогут получить специальные гравировки на картах на тему футбола или любимого клуба.

Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
Semenycch
1776421733
Я не пользовался услугами этого банка, но по отзывам многих людей, это самый мерзкий банк России!
Интерес
1776421993
Это прогресс :от торговцев мыльными пузырями на поле жажды выигрыша, к кредиторам.
...уефан
1776422592
...сказать нечего, да и не хочется...
Юбиляр
1776423504
Не пользуюсь с некоторых пор услугами этого банка - после заморозки на несколько дней снятия денег с карты, по идиотским поводам и общением с хамской службой безопасности! А ведь когда-то был VIP-клиентом !!!
rash1959
1776430431
Ясненько, ставки депозитные упадут... пора менять банк.
evgevg13
1776486138
Турнир получит название «Альфа-Банк-возьми кредит Российская Премьер-Купи-продай Лига».
