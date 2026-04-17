Объявлен новый титульный спонсор РПЛ

«Альфа-Банк» станет титульным партнeром чемпионата России с сезона-2026/27.

Соглашение рассчитано на 4 года.

Турнир получит название «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига».

Клиенты «Альфа-Банка» смогут получить кэшбэк за покупку билетов на игры РПЛ, участвовать в конкурсах, связанных с чемпионатом, и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты.

Кроме того, «Альфа-Банк» создаст новую линию мерча, а болельщики всех клубов лиги смогут получить специальные гравировки на картах на тему футбола или любимого клуба.