Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал нападающего команды Александра Соболева главной движущей силой этой весной.

«Соболев – это главная движущая «Зенита» весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет», – сказал Аршавин.