Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал нападающего команды Александра Соболева главной движущей силой этой весной.
«Соболев – это главная движущая «Зенита» весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет», – сказал Аршавин.
- 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 9 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- В этих играх петербуржцы одержали 6 побед при 1 поражении и 2 ничьих, в том числ с 1 проигрышем по пенальти.
