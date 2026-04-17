Семин назвал две проблемы в работе Челестини

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Один из моментов нестабильности ЦСКА – тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес – большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на всe остальное.

Ещe один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счeт хороших игроков ещe устроит борьбу вплоть до чемпионского звания», – сказал Сeмин.