Аршавин проанализировал риски «Краснодара» в чемпионской гонке

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Краснодару» некем заменить нападающего Джона Кордобу.

«Краснодар» в прошлом году выиграл чемпионат маленькой обоймой, а сейчас она еще меньше. Это большие риски. Если Кордоба вылетает, то гонка прекращается. Его заменить некем. Если, например, не будет Сперцяна, то на его место Кривцов есть, Ленини, Черников.

Кордоба очень много дает. Он один вытащил игру с «Ахматом». Большие риски у «Краснодара». Они еще в Кубке играют. Не желаю никому травм.

Игра у них смотрится. Но даже в первом тайме игры с «Зенитом» казалось, что у них нет запаса мощи. Они играли в спокойной манере. В прошлом году их менталитет изменился. Они понимают, что момент к ним рано или поздно придет», – сказал Аршавин.