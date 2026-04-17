  • «Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива»

«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива»

17 апреля, 12:23
5

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон не договорился с «Локомотивом» по новому контракту.

У него остается не так много времени для достижения соглашения с клубом, так как срок его действующего соглашения истекает 30 июня.

При этом защитник не против остаться в России. Помимо нескольких бразильских клубов Фассон интересен «Краснодару» и ЦСКА. Сам игрок готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в этих клубах.

  • 24-летний Фассон в этом сезоне провел 28 матчей за «Локомотив», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Он играет за москвичей с лета 2022 года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар ЦСКА Фассон Лукас
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1776418817
А зеня де? Вроде свой цыганский)) Как раз для них!!!!
Ответить
Snek
1776422178
Так неудивительно. Фассон - это идеальный кандидат для клубов РПЛ с учётом нового лимита. Он не заигран за сборную, к началу сезона - 4 года непрерывно в РПЛ, то есть ещё один сезон и ему можно будет выдать паспорт.
Ответить
boris63
1776423401
Сначала свой неликвид продать надо.
Ответить
Shtthfckup
1776488876
У РЖД нет денег, логично, что игроки смотрят на сторону. Но Фассон погоду не делает, хотя игрок не плохой
Ответить
