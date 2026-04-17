«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон не договорился с «Локомотивом» по новому контракту.

У него остается не так много времени для достижения соглашения с клубом, так как срок его действующего соглашения истекает 30 июня.

При этом защитник не против остаться в России. Помимо нескольких бразильских клубов Фассон интересен «Краснодару» и ЦСКА. Сам игрок готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в этих клубах.