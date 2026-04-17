«Краснодар» и ЦСКА заинтересованы в легионере «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон не договорился с «Локомотивом» по новому контракту.
У него остается не так много времени для достижения соглашения с клубом, так как срок его действующего соглашения истекает 30 июня.
При этом защитник не против остаться в России. Помимо нескольких бразильских клубов Фассон интересен «Краснодару» и ЦСКА. Сам игрок готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в этих клубах.
- 24-летний Фассон в этом сезоне провел 28 матчей за «Локомотив», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он играет за москвичей с лета 2022 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»