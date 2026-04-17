Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов заявил, что уровень Батракова не уступает игрокам «ПСЖ»

Радимов заявил, что уровень Батракова не уступает игрокам «ПСЖ»

Сегодня, 08:30
6

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

– Якобы Батраковым интересуется «ПСЖ». Насколько мы верим в этот трансфер?

– Если Батракова будут приобретать, то это должно быть согласовано с Луисом Энрике, который понимает, где и как его использовать. Хвичу, насколько я понимаю, продают в «Арсенал», плюс неизбежны и другие трансферы. Турниров много, поэтому он сможет участвовать в матчах, пусть и не на постоянной основе, и получать игровое время.

Кто говорил, что Сафонову не стоит туда переходить и что он будет сидеть? Рассчитывать на то, что он сразу перейдет в лучший клуб Европы и попадет в состав, точно не стоило. Но в тренировочном процессе пройти адаптацию и получить какое‑то время – почему нет? Разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ»? Я думаю, нет.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 25 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Радимов Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1776405024
Уровень +/- может и не совсем плинтус.. Но психология - это другая песня и она как правило определяющая и для уровня и для общей уверенности.. А психология у наших кривоногих :) (Карпин) - плинтус
Ответить
andr45
1776405883
РАДИМОВ «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
Ответить
lismaye
1776406651
Ответить
k611
1776408485
Вот пусть перейдёт и посмотрим как он будет играть. А пока это всё теория...
Ответить
Skull_Boy
1776408931
Закусывай и ваша звЯзда обосралась уже в играх против 2х составов Чили и Перу
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1776415895
Это интервью по-видимому записано после встречи в пивной с Вовкой Быстровым...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 