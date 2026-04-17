Радимов заявил, что уровень Батракова не уступает игрокам «ПСЖ»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

– Якобы Батраковым интересуется «ПСЖ». Насколько мы верим в этот трансфер?

– Если Батракова будут приобретать, то это должно быть согласовано с Луисом Энрике, который понимает, где и как его использовать. Хвичу, насколько я понимаю, продают в «Арсенал», плюс неизбежны и другие трансферы. Турниров много, поэтому он сможет участвовать в матчах, пусть и не на постоянной основе, и получать игровое время.

Кто говорил, что Сафонову не стоит туда переходить и что он будет сидеть? Рассчитывать на то, что он сразу перейдет в лучший клуб Европы и попадет в состав, точно не стоило. Но в тренировочном процессе пройти адаптацию и получить какое‑то время – почему нет? Разве уровень Батракова ниже, чем у футболистов «ПСЖ»? Я думаю, нет.