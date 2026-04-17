Экс-игрок «Кубани»: «Батраков и Кисляк никакие не Месси!»

Бывший игрок «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов оценил полузащитников «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка на уровне мировых звезд.

«Начинают хвалить пацанов, когда они всего одну игру сыграли нормально. Можно подумать, все, они суперзвездами стали…

Вот когда я пришел в СКА Ростов, то попал в команду к заслуженным мастерам – к Еськову, к Афонину. Это были исполнители высочайшего класса, инопланетяне уровня Месси! Могли похлопать по плечу: «Саня, еще лет пять так поиграешь – может, тогда о тебе что-нибудь скажем».

А тут Батраков и Кисляк, оказывается, чуть ли не Месси… Да никакие они не Месси! Зуев – еще был такой в «Спартаке», помню. Получают сумасшедшие деньги и спотыкаются о медные трубы. По сути, можно сказать, заканчивают карьеры, не успев начать их.

Футбол – такая игра, где каждый день надо доказывать. Десять, пятнадцать лет – как Месси. Иначе все забывается очень быстро», – сказал Чугунов.