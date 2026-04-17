Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики»

Комментатор Геннадий Орлов дал инсайд по возможному усилению обороны «Зенита».

По его информации, петербургский клуб нацелился на центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Ранее об этом сообщал футбольный агент Тимур Лепсая.

«По моим сведениям, «Зенит» заинтересовался Андраде. Посмотрим, он центральный защитник, а Нино, судя по всему, уйдeт. Поэтому это очень важно. Но это пока разговоры», – сказал Орлов.