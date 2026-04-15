«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»

Футбольный агент Тимур Лепсая сообщил, что «Зенит» проявил интерес к защитнику «Балтики» Кевину Андраде.

Лепсая рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга, по его данным, включился в обсуждение возможного перехода игрока в летнее трансферное окно. Агент добавил, что Андраде также находится в списках ЦСКА и «Локомотива».

«По моей информации, «Зенит». Идут разговоры. Он точно есть в списках ЦСКА, он точно есть в списках «Локомотива», но, по моей информации, появился «Зенит» в последнее время», – сказал Лепсая в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».