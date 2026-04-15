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«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»

15 апреля, 20:17
24

Футбольный агент Тимур Лепсая сообщил, что «Зенит» проявил интерес к защитнику «Балтики» Кевину Андраде.

Лепсая рассказал, что клуб из Санкт-Петербурга, по его данным, включился в обсуждение возможного перехода игрока в летнее трансферное окно. Агент добавил, что Андраде также находится в списках ЦСКА и «Локомотива».

«По моей информации, «Зенит». Идут разговоры. Он точно есть в списках ЦСКА, он точно есть в списках «Локомотива», но, по моей информации, появился «Зенит» в последнее время», – сказал Лепсая в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В этом сезоне РПЛ 26-летний Кевин Андраде провел 21 матч и забил один мяч.
  • За «Балтику» он также сыграл 6 матчей в FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями.
  • Андраде пришел в «Балтику» в начале 2024 года из колумбийского клуба «Америка Кали».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Балтика Зенит Андраде Кевин
Комментарии (24)
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Mirak92
1776273648
О чайки подключились. И на лавку посадят. Никому ничего, все себе. Что бы было зае.сь, мне мне мне. Гимн ЗПРФ
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1776273951
Комментарий скрыт модератором
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Desma
1776274262
Не иначе Вильмару в помощники.
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Цугундeр
1776275231
))) Бывший Гендир Балтики стрижёт купоны с ещё живой овцы..) Хоть шерсти клок..
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рылы
1776285611
у спартака 32 пропущенных, у зенита 17, у балтики всего 13 - меньше всех. наверное, хороший защитник.
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Hector вернулся
1776286618
Чего этот мингрел лезет со своими высерами?
Ответить
Hector вернулся
1776286793
А как же лимит?
Ответить
Hector вернулся
1776286842
Или он воспитанник членита?
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алдан2014
1776300291
Не секрет ,что Балтику разберут летом. Так всегда было
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Бумбраш
1776314747
Зинка из Балтики не возьмёт,они по пляжам больше рыщут
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