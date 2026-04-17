Игрок сборной Бразилии отверг первое предложение «Зенита»

Сегодня, 11:57
11

«Зенит» готов заплатить 13 миллионов евро за переход полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса.

Российский клуб также готов списать долг в размере 12 миллионов евро, оставшийся за трансфер Артура в команду из Рио-де-Жанейро.

«Ботафого» был готов рассмотреть первое предложение «Зенита», но его отверг сам Данило. Хавбек хочет дождаться завершения чемпионата мира-2026 и только после этого изучить различные варианты продолжения карьеры.

  • 24-летний полузащитник провел 17 матчей за «Ботафого» в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
  • На счету Данило 2 матча и 1 гол за сборную Бразилии, которые он провел в марте этого года.

Источник: Terra
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Данило
Дубина
1776417343
А дураны новые
Ответить
Спартач80
1776417740
Опять с сетью по трущебам бродят...
Ответить
acor94
1776418737
Спасибо не надо. Лучше Михайлова подтаскивать и Кондакова растить.
Ответить
Интерес
1776419623
Умножим на два.
Ответить
Юбиляр
1776420282
Данило ??? - Не, не подойдет - ДЖОНА надо, еще больше ДЖОНОВ !!! Гыгыгы
Ответить
