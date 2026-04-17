Игрок сборной Бразилии отверг первое предложение «Зенита»

«Зенит» готов заплатить 13 миллионов евро за переход полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса.
Российский клуб также готов списать долг в размере 12 миллионов евро, оставшийся за трансфер Артура в команду из Рио-де-Жанейро.
«Ботафого» был готов рассмотреть первое предложение «Зенита», но его отверг сам Данило. Хавбек хочет дождаться завершения чемпионата мира-2026 и только после этого изучить различные варианты продолжения карьеры.
- 24-летний полузащитник провел 17 матчей за «Ботафого» в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
- На счету Данило 2 матча и 1 гол за сборную Бразилии, которые он провел в марте этого года.
Источник: Terra