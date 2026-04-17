Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»

Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»

17 апреля, 14:10
4

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил использование нецензурной лексики главным тренером «Динамо Мх» Вадимом Евсеевым в послематчевых интервью.

«Это не какие‑то соцсети – здесь смотрят дети. Я абсолютно согласен, что так делать неправильно. Думаю, Евсеев уберeт это из своего лексикона. Тем более, зная Вадика, это точно не нарочно – просто эмоции после матча.

С другой стороны, мы сами его боготворили в 2003 году после победы над Уэльсом, когда он забил гол. Мне довелось участвовать в том матче.

Помню, сижу после игры в раздевалке с Евсеевым, и вместо обычных поздравлений в сообщениях и звонках все спрашивают: зачем он всех послал на три буквы. Я поворачиваюсь и говорю: «Слышь, ты чего наделал‑то?», а он отвечает: «Я думал, это какая‑то другая уэльская камера».

В итоге тогда Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно, и думаю, он это исправит», – сказал Радимов.

  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • 9 апреля КДК РФС оштрафовал тренера махачкалинцев за ненормативную лексику на 100 тысяч рублей.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Еще по теме:
Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом» 26
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат» 6
Радимов сказал, будут ли у «Краснодара» проблемы в матче с «Балтикой» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Радимов Владислав Евсеев Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1776424786
) Тебе-то Владя, "голубому и пушистому" только и учить жизни Вадю Евсеева..)) Он хоть История, а ты кто?
Ответить
Интерес
1776425780
Катя Лель-предел певческого искусства Радимова.
Ответить
АЛЕКС 58
1776435148
Теперь он будет петь только со Шнуровым.
Ответить
a_who
1776448846
Петь с Катей Лель ? это уже ниже плинтуса...
Ответить
Главные новости
Соболев не реализовал пенальти в Махачкале
16:12
Выявлен игрок «Зенита», который приехал в Россию «отдохнуть и заработать»
15:31
1
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
15:13
3
Семин заявил о преображении «Спартака» при Карседо
14:55
У «Спартака» хотят арендовать Жедсона
14:43
2
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
13:57
Клопп определился с планами на будущее
13:47
1
ВидеоВ Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
13:29
2
Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году
13:05
39
Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»
12:44
6
Все новости
Все новости
Ветеран ЦСКА прокомментировал пребывание в шорт-листе клуба Слуцкого и Талалаева
15:53
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ахмат»: 19 апреля 2026
15:51
ФотоФанаты «Динамо Мх» устроили яркий перформанс в честь Евсеева
14:33
Директор «Сочи» прокомментировал попытки команды спастись
14:17
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Зенит»: 19 апреля 2026
13:20
16
Определен самый убыточный клуб РПЛ в 2025 году
13:05
39
Реакция Осинькина на новость о скорой отставке из «Сочи»
12:44
6
Агент анонсировал приезд сильных легионеров в РПЛ
12:21
2
Тюкавин: «Динамо» обязано побеждать такие команды, как «Пари НН»
12:15
1
Газзаев высказался о возможной отставке Челестини из ЦСКА
12:02
3
Романцев сформулировал, чего «Спартаку» не хватило для еврокубкового трофея
11:50
3
Вратарь ЦСКА выделил положительный момент в ничьей с «Крыльями Советов»
11:41
1
Губерниев дал неутешительный для «Спартака» прогноз на матч с «Ахматом»
11:35
6
Определен самый прибыльный клуб РПЛ в 2025 году
11:28
14
«Балтика» лишится летом двух лидеров
11:12
11
Реакция фанатов «Зенита» на поздравление «Спартака» с днем рождения в Петербурге
10:52
23
«Крылья Советов» закрыли команду
10:31
3
«Спартак» призвали опасаться Черчесова
10:15
7
Дзюба отреагировал на новость о переходе в московский клуб
09:58
5
ВидеоТренера ЦСКА сравнили с аниматором
09:41
4
Челестини уличили в том, что он «закопал» игрока ЦСКА
01:39
13
Карседо предостерегли от потери очков с «Ахматом»: «Надо будет готовить замену»
01:26
12
«Один прекрасный человек усложнил нам игру»: тренер «Пари НН» – о матче с «Динамо»
01:08
3
Директор «Акрона» отреагировал на историческое достижение Дзюбы
00:31
1
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Пари НН»
00:15
2
«Это невероятно»: тренер «Рубина» – о судействе в матче с «Акроном»
Вчера, 23:55
Гасилин оценил перспективы Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 23:40
3
В «Динамо» сообщили подробности тяжелой травмы Рубенса
Вчера, 23:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 