Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил использование нецензурной лексики главным тренером «Динамо Мх» Вадимом Евсеевым в послематчевых интервью.

«Это не какие‑то соцсети – здесь смотрят дети. Я абсолютно согласен, что так делать неправильно. Думаю, Евсеев уберeт это из своего лексикона. Тем более, зная Вадика, это точно не нарочно – просто эмоции после матча.

С другой стороны, мы сами его боготворили в 2003 году после победы над Уэльсом, когда он забил гол. Мне довелось участвовать в том матче.

Помню, сижу после игры в раздевалке с Евсеевым, и вместо обычных поздравлений в сообщениях и звонках все спрашивают: зачем он всех послал на три буквы. Я поворачиваюсь и говорю: «Слышь, ты чего наделал‑то?», а он отвечает: «Я думал, это какая‑то другая уэльская камера».

В итоге тогда Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно, и думаю, он это исправит», – сказал Радимов.