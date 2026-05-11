Губерниев предложил встречу Талалаеву и Радимову: «Обнимитесь или разобьете друг другу морды»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на очередной конфликт между Андреем Талалаевым и Владиславом Радимовым.

«Я с обоими дружу и уважаю. Талалаев как человек эмоциональный несколько переживает, что команда сейчас в кризисе. Понятное дело, что ему нужен какой-то эмоциональный выхлоп. Радимов уже несколько раз попадает под горячую руку.

Я люблю обоих, и они оба близкие мне люди. Считаю, что чрезмерно эмоциональная реакция на наличие Радимова в «талалаевской» жизни (смеeтся). Андрею Викторовичу надо быть чуть поспокойнее. Конечно, Влад вовсе не бездельник: работает в системе «Зенита», на телевидении прекрасный эксперт, играет с ветеранами и развивает футбол. Он тоже реагирует остроумно.

Ребята, приходите ко мне на эфир – обниметесь. На худой конец, разобьeте друг другу морды! В обоих случаях хайпанeм», – сказал Губерниев