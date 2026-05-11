Губерниев предложил встречу Талалаеву и Радимову: «Обнимитесь или разобьете друг другу морды»

Сегодня, 17:24
7

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на очередной конфликт между Андреем Талалаевым и Владиславом Радимовым.

«Я с обоими дружу и уважаю. Талалаев как человек эмоциональный несколько переживает, что команда сейчас в кризисе. Понятное дело, что ему нужен какой-то эмоциональный выхлоп. Радимов уже несколько раз попадает под горячую руку.

Я люблю обоих, и они оба близкие мне люди. Считаю, что чрезмерно эмоциональная реакция на наличие Радимова в «талалаевской» жизни (смеeтся). Андрею Викторовичу надо быть чуть поспокойнее. Конечно, Влад вовсе не бездельник: работает в системе «Зенита», на телевидении прекрасный эксперт, играет с ветеранами и развивает футбол. Он тоже реагирует остроумно.

Ребята, приходите ко мне на эфир – обниметесь. На худой конец, разобьeте друг другу морды! В обоих случаях хайпанeм», – сказал Губерниев

  • Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2).
  • Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
shahor
1778509915
А Губерниевто того,оптимист.Он даже не рассматривает варианта когда оба оппонента ему морду начистят.Вот тогда реально хайпанёт.
СПОРТ 21 века
1778510067
Вот ведь выкрутил. Хочет, что ли, рейтинги Матч ТВ поднять и полностью превратить канал в Дом 2? Наверное, всей стране будет так приятно смотреть, как Талалаев с Радимовым в прямом эфире бьют друг другу морды. Будто людям делать нечего, чтобы вот эту пахабщину наблюдать с хлопьями и кружкой пива. Это что Окна с Дмитрием Нагиевым, что ли? Вот не пойму, зачем на этом нужно было заострять внимание? Два взрослых семейных мужика сами как-нибудь разберутся, зачем лишнее внимание к этому? Позор и ужас. Хотя от Губерниева можно сегодня ожидать всего чего угодно...
Чугунный скороход
1778510125
Губошлеп решала..
СильныйМозг
1778510340
Вот если бы Радимов и Талалае встретились и разбили морду Губерниеву, вот это хайп.
Красногвардейчик
1778510965
Талалаев опять скажет, что типа ждал, а он не пришёл)))
val69
1778518941
Кто б тебе разбил морду... Чтобы хоть сколько её не видеть...
subbotaspartak
1778520469
«Обнимитесь и набейте Губе морду...
