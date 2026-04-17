Радимов сказал, будут ли у «Краснодара» проблемы в матче с «Балтикой»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» в игре с «Балтикой» в 25-м туре РПЛ.
«В прошлом году такая же ситуация была. «Краснодар» тогда выдержал. Сейчас у них появился чемпионский опыт. Обойма стало меньше, но дома их игра внушает оптимизм. Свои игры они могут пройти уверенно. В матче с «Балтикой» они не испытают проблем», – сказал Радимов.
- Игра «Краснодар» – «Балтика» пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 мск.
- «Быки» лидируют в чемпионате России с 53 очками после 24 туров, опережая «Зенит» на одно очко. «Балтика» идет 4-й с 44 очками.
