  • Радимов сказал, будут ли у «Краснодара» проблемы в матче с «Балтикой»

Радимов сказал, будут ли у «Краснодара» проблемы в матче с «Балтикой»

Сегодня, 09:38
3

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о шансах «Краснодара» в игре с «Балтикой» в 25-м туре РПЛ.

«В прошлом году такая же ситуация была. «Краснодар» тогда выдержал. Сейчас у них появился чемпионский опыт. Обойма стало меньше, но дома их игра внушает оптимизм. Свои игры они могут пройти уверенно. В матче с «Балтикой» они не испытают проблем», – сказал Радимов.

  • Игра «Краснодар» – «Балтика» пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Быки» лидируют в чемпионате России с 53 очками после 24 туров, опережая «Зенит» на одно очко. «Балтика» идет 4-й с 44 очками.

Еще по теме:
Аршавин спрогнозировал смену лидера в РПЛ
На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров 40
Фанаты «Зенита» попросили переигровку матча с «Краснодаром» 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Радимов Владислав
Интерес
1776412006
Ничего, что всё нападение "Балтики" в лазарете? Ах да, я забыл, что вещает представитель клуба, где никогда соперника в упор не видят, а если что-то не так, то исключительно "по своей вине".
Ответить
Cleaner
1776412769
Радимов, лучше следи за своим ЗПРФ!
Ответить
Бумбраш
1776412843
Если проблем не будет,их сделает Кирюша из Питера,негоже на довольствии стоять и пользу зинке не приносить
Ответить
Главные новости
Экс-судья Федотов отреагировал на возвращение Буланова к работе после «ужасной» ошибки
11:48
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат»
11:36
1
Названо уникальное качество Сафонова
11:25
3
Мусаев рассказал о состоянии Сперцяна после столкновения с Педро
11:08
3
Семин назвал две проблемы в работе Челестини
10:57
Названы 8 неприкосновенных игроков «Реала»
10:44
4
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»
10:28
2
Аршавин спрогнозировал смену лидера в РПЛ
09:26
7
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
09:17
«Реал» отказался рассматривать молодых кандидатов на пост главного тренера
08:44
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 18 апреля 2026
11:11
Где смотреть матч «Рубин» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 апреля 2026
11:09
Где смотреть матч «Крылья Советов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 18 апреля 2026
11:07
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 апреля 2026
11:05
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените»
10:28
2
Экс-игрок «Кубани»: «Батраков и Кисляк никакие не Месси!»
10:22
3
Агент Джикии рассказал о долге турецкого клуба перед игроком
10:02
«Црвена Звезда» рассмотрит вариант покупки Маркиньоса
09:49
3
Радимов сказал, будут ли у «Краснодара» проблемы в матче с «Балтикой»
09:38
3
Аршавин спрогнозировал смену лидера в РПЛ
09:26
7
Радимов заявил, что уровень Батракова не уступает игрокам «ПСЖ»
08:30
6
Агент Баринова ответил на критику в адрес игрока
Вчера, 23:46
3
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
Вчера, 23:32
6
Черышев очертил круг профессий для Дзюбы после игровой карьеры
Вчера, 23:01
Талалаеву предложили спор на 10 миллионов рублей
Вчера, 22:38
9
Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры
Вчера, 22:31
2
Мостовой выделил общее между «Реалом» и «Спартаком»
Вчера, 22:23
Чалова предложили двум клубам РПЛ
Вчера, 22:17
6
Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском
Вчера, 22:13
2
ВидеоМойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»
Вчера, 21:51
1
Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии
Вчера, 21:28
9
Бывший клуб РПЛ выступит на Кубке Санкт-Петербурга
Вчера, 21:19
2
Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил
Вчера, 21:01
3
Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве
Вчера, 20:53
13
Денисов покинул «Зенит»
Вчера, 20:46
6
Генич дал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 20:36
5
В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»
Вчера, 20:26
3
Прогноз Бубнова на «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 20:21
2
Все новости
