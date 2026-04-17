Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление Педро в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Эксперты внимательно изучили обстоятельства матча с «Краснодаром» и приняли решение отменить красную карточку, показанную Педро на 78-й минуте встречи.

Таким образом, полузащитник сможет принять участие в ближайшем выездном матче с махачкалинским «Динамо», – сообщила зенитовская пресс-служба.