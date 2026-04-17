Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление Педро в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).
«Эксперты внимательно изучили обстоятельства матча с «Краснодаром» и приняли решение отменить красную карточку, показанную Педро на 78-й минуте встречи.
Таким образом, полузащитник сможет принять участие в ближайшем выездном матче с махачкалинским «Динамо», – сообщила зенитовская пресс-служба.
- Педро удалили за удар шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
- Главный судья Сергей Карасев показал бразильцу прямую красную карточку после просмотра ВАР.
- «Динамо Мх» примет «Зенит» в воскресенье, 19 апреля, в 14:30 мск.
- В этом сезоне Педро забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
Источник: телеграм-канал «Зенита»