Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро

17 апреля, 15:20
26

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление Педро в матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Эксперты внимательно изучили обстоятельства матча с «Краснодаром» и приняли решение отменить красную карточку, показанную Педро на 78-й минуте встречи.

Таким образом, полузащитник сможет принять участие в ближайшем выездном матче с махачкалинским «Динамо», – сообщила зенитовская пресс-служба.

  • Педро удалили за удар шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
  • Главный судья Сергей Карасев показал бразильцу прямую красную карточку после просмотра ВАР.
  • «Динамо Мх» примет «Зенит» в воскресенье, 19 апреля, в 14:30 мск.
  • В этом сезоне Педро забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Комментарии (26)
RomzesRZN
1776431567
Забавно) началась агитационная работа на случай если зенит опозорится в свой очередной юбилей)) журналисты уже пару недель публикуют ничем не подтвержденные данные, что питерцев якобы засуживают, судьи отменяют 100%-е карточки, чтоб Сережа в случае чего с чистой душой сказал, что их засудили, а он проделал тяжелую кропотливую работу)) смех))
NewLife
1776433829
Безграмотный заголовок, типичный для тупых редакторов Бомбардира. Это вердикт не по карточке - карточка ничего не нарушала и ни в чем не обвиняется, это вердикт по обвинению карася в плохом судействе. Я неонократно просил редакцию Бомбардира посмотреть в толковом словаре значение слова "вердикт", но этим баранам пох.
рылы
1776434168
если у косорылых горит (а у них горит) - значит, новость хорошая. народная примета.
docndoc
1776435750
По всем фронтам пошло: Краснодару питерского судью назначают, тут карточки красные отменяют.. Если до последних туров статус кво сохранится, нас ожидает ещё что-то из ряда вон выходящее. Ждём-с..
FWSPM
1776440317
эксперты с гаспрем тв уже договорились до того что карточку должен был получить сперцян. потоки маразма усиливаются с каждым туром))
Цугундeр
1776440689
))) Девять радиослушателей. Все- болельщики Краснодара. Но почему-то с клеймом в виде ромба на заднице, и со свиными заплывшими глазками..))
Бумбраш
1776445240
Скажите спасибо,что Сперцяну ногу не ампутировали и не отдали Педро,в качестве моральной компенсации)) зинка срам российского футбола!!!
Мордаванин
1776446720
а где 21 обещанный комент?только одного уродца читать?))
Cleaner
1776450199
Зенит БАБЛА отвалил членам КДК и отмазал своего костолома. СТЫДНО за Зенит!!!...(((
evgevg13
1776486580
КДК РФС* – признан экстремистским и запрещен на территории России.
