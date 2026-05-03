Зенитовец Педро: «Надеемся, «Краснодар» проиграет»

Нападающий «Зенита» Педро высказался о чемпионской гонке после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Петербуржцы накануне на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1 над ЦСКА.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе. Краснодарцы в 17:00 мск начнут выездную встречу с «Акроном».

– Мы знали, что матч с ЦСКА будет тяжeлым, но всe-таки мы смогли выиграть. Мы провели отличный второй тайм и смогли переломить эту игру.

– На команду давит, что в чемпионской гонке не всe уже зависит от вас и приходится ждать ошибки «Краснодара»?

– На нас ничего не давит. Мы просто делаем свою работу и стараемся делать еe хорошо. «Краснодар» ещe не сыграл, поэтому, конечно, мы будем надеяться, что они проиграют и потеряют очки. Хотя для нас самое главное смотреть на себя и победить в оставшихся матчах.