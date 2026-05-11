«Зенит» может продать бразильского вингера за 40 миллионов

Агент вингера «Зенита» Педро в конце апреля встречался с руководством петербургского клуба насчет будущего игрока.
Обсуждался, в том числе, возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию или страны Западной Европы уже этим летом.
Приоритет Педро – переход в европейский чемпионат, агенты бразильца хотят устроить клиента в Саудовскую Аравию.
Сообщается, что Педро готовы продать не меньше, чем за 40 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел за «Зенит» 35 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
- Срок контракта 20-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»