«Зенит» может продать бразильского вингера за 40 миллионов

Агент вингера «Зенита» Педро в конце апреля встречался с руководством петербургского клуба насчет будущего игрока.

Обсуждался, в том числе, возможный переход бразильца в Саудовскую Аравию или страны Западной Европы уже этим летом.

Приоритет Педро – переход в европейский чемпионат, агенты бразильца хотят устроить клиента в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что Педро готовы продать не меньше, чем за 40 миллионов евро.