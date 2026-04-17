Агент Джикии рассказал о долге турецкого клуба перед игроком

Агент Владимир Кузьмичев сообщил, что у «Антальяспора» есть задержка по зарплате перед российским защитником Георгием Джикией.
– В Турции довольно часто такие ситуации происходят, однако если и есть задержки, турки закрывают эти вопросы. На сегодня небольшая задержка есть, но это не критично. Я думаю, на команде это никак не сказывается.
– Хочет ли Георгий остаться в Турции, какие есть варианты?
– Если будет какое-то интересное предложение, которое устроит и Георгия, и клуб, тогда можно говорить. У него двухлетний контракт. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
- 32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 16 матчей, забил 2 гола.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»