РПЛ подписала новый контракт с букмекерской компанией

РПЛ объявила о продлении сотрудничества с букмекерской компанией WINLINE еще на четыре года.
Компания сохранит статус генерального партнeра и официального букмекера чемпионата России.
По условиям соглашения WINLINE сохраняет эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории букмекерских услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.
«Предыдущий цикл партнерства запомнился множеством ярких совместных активностей:
WINLINE Матч тура – специальная вывеска центральной игры тура;
WINLINE Зимний кубок РПЛ – ежегодный турнир во время зимней паузы в чемпионате;
WINLINE Герои РПЛ – премия с прямым голосованием болельщиков;
WINLINE Трофи Тур – передвижная выставка кубка РПЛ», – отмечается в сообщении.