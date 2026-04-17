РПЛ подписала новый контракт с букмекерской компанией

РПЛ объявила о продлении сотрудничества с букмекерской компанией WINLINE еще на четыре года.

Компания сохранит статус генерального партнeра и официального букмекера чемпионата России.

По условиям соглашения WINLINE сохраняет эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории букмекерских услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

«Предыдущий цикл партнерства запомнился множеством ярких совместных активностей:

WINLINE Матч тура – специальная вывеска центральной игры тура;

WINLINE Зимний кубок РПЛ – ежегодный турнир во время зимней паузы в чемпионате;

WINLINE Герои РПЛ – премия с прямым голосованием болельщиков;

WINLINE Трофи Тур – передвижная выставка кубка РПЛ», – отмечается в сообщении.