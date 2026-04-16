Черышев очертил круг профессий для Дзюбы после игровой карьеры

Дмитрий Черышев заявил, что Артем Дзюба после завершения карьеры мог бы остаться в футболе на руководящей должности.

«Дзюба забил много мячей, выступая за «Акрон». У Артема еще есть порох в пороховницах. Если команда посильнее уровнем возьмет Дзюбу, то она приобретет прекрасного центрального нападающего. Артем достойно выступает в чемпионате, приносит огромную пользу «Акрону».

Не знаю, сможет ли Артем стать главным тренером по завершении карьеры. Мне кажется, ему больше подойдет руководящая роль: спортивный директор, глава селекции или технический директор. С такой работой он справится, а главный тренер должен думать обо всем. Но решать самому Дзюбе», – сказал Черышев.