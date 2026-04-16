Агент Баринова ответил на критику в адрес игрока

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, отреагировал на критику в адрес футболиста.

«Все помнят Диму по последним выступлениям за «Локомотив», когда он действовал ближе к атаке при игре в 4 центральных полузащитника. Поэтому были голевые передачи, активность, голы. А в ЦСКА он играет на своей позиции опорного полузащитника. И ждать от опорника феерической игры с забитыми мячами, наверное, не стоит.

Дима профессионально подходит к своему делу, требования, которые предъявляет тренер, он выполняет. Насколько я знаю, никаких претензий к нему нет. Надо быть поспокойнее, игра у армейцев стабилизируется, будут набирать очки и все будет хорошо», – сказал Кузьмичев.