  • Директор «Спартака» впервые отреагировал на желание Дзюбы вернуться

Директор «Спартака» впервые отреагировал на желание Дзюбы вернуться

6 мая, 23:17
4

Спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао спросили, что он думает о возвращении нападающего Артема Дзюбы.

Испанец назвал вопрос журналиста «хорошим», а затем рассмеялся и ушел.

  • 37-летний Дзюба травмировался в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
  • У него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.
  • В этом сезоне форвард «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 играх.
  • Ранее Дзюба заявил, что хочет и готов вернуться в «Спартак» даже на скамейку. Одному из болельщиков Артем сказал, что вернется в родной клуб.
  • Нападающий дебютировал в РПЛ в 2006 году именно за «Спартак», а в 2015 году ушел свободным агентом в «Зенит», не договорившись о зарплате по новому контракту.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Акрон Дзюба Артем Кахигао Франсис
Комментарии (4)
алдан2014
1778112994
Шикарная статья. Дважды перечитал.
Ответить
subbotaspartak
1778130759
Вот и мы рассмеёмся и разойдёмся... "А разойтись я, кстати, сразу согласился..."
Ответить
zigbert
1778133459
Почему не в Зенит? Ведь там у него была такая слава.
Ответить
FFR
1778137888
В качестве футболиста - это было бы глупо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
