Директор «Спартака» впервые отреагировал на желание Дзюбы вернуться

Спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао спросили, что он думает о возвращении нападающего Артема Дзюбы.
Испанец назвал вопрос журналиста «хорошим», а затем рассмеялся и ушел.
- 37-летний Дзюба травмировался в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
- У него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.
- В этом сезоне форвард «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 играх.
- Ранее Дзюба заявил, что хочет и готов вернуться в «Спартак» даже на скамейку. Одному из болельщиков Артем сказал, что вернется в родной клуб.
- Нападающий дебютировал в РПЛ в 2006 году именно за «Спартак», а в 2015 году ушел свободным агентом в «Зенит», не договорившись о зарплате по новому контракту.
Источник: «Бомбардир»