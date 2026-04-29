Стало известно, считает ли Баринов переход в ЦСКА ошибкой

Павел Банатин, агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал о настроении игрока.

Баринов в январе перешел из «Локомотива» за 2 миллиона евро.

У него 2 желтых карточки в 11 матчах (892 минуты).

С Бариновым в составе ЦСКА выиграл только 3 встречи.

– Давайте дождемся конца сезона, тогда и будем делать какие-то выводы. Да, сейчас не все получается, у команды есть проблемы. Но пока не хочется их касаться.

– Как сам Дмитрий переживает проблемы?

– У него нет проблем, он готовится к следующему матчу. Впереди три важнейшие игры, они могут скрасить неудачи, которые были до этого. Все мысли о них.

Сейчас будет игра с «Зенитом», потом дерби в Кубке со «Спартаком» и в последнем туре «Локомотив».

– Не думает он, что переход, возможно, был ошибочным?

– Нет, никто об этом не думает.

– Многие болельщики говорят, что после ухода из «Локомотива» стало хуже.

– Это всю жизнь говорят, нас это мало волнует.