Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что приглашение Галактионова – запасной вариант для ЦСКА. Приоритет армейского клуба – назначение сильного иностранного специалиста.

«Галактионов может возглавить ЦСКА с таким же шансом, как и мы с вами. Что за ерунда? У него действующий контракт, уже «Локомотив» выступил с заявлением, мне кажется, на данный момент это невозможно.

Не исключаю, если Галактионов после сезона уйдет из «Локомотива», он может возглавить любую команду, хоть «ПСЖ», но это всe гипотетически. Пока перед ним стоит задача в «Локомотиве»: если команда выиграет бронзу, это одна история, а если проиграют «Балтике» 0:7, то кто его позовет в ЦСКА? Сейчас это разговоры в пользу бедных», – сказал Губерниев.