  • Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА

Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА

Вчера, 10:59
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что приглашение Галактионова – запасной вариант для ЦСКА. Приоритет армейского клуба – назначение сильного иностранного специалиста.

«Галактионов может возглавить ЦСКА с таким же шансом, как и мы с вами. Что за ерунда? У него действующий контракт, уже «Локомотив» выступил с заявлением, мне кажется, на данный момент это невозможно.

Не исключаю, если Галактионов после сезона уйдет из «Локомотива», он может возглавить любую команду, хоть «ПСЖ», но это всe гипотетически. Пока перед ним стоит задача в «Локомотиве»: если команда выиграет бронзу, это одна история, а если проиграют «Балтике» 0:7, то кто его позовет в ЦСКА? Сейчас это разговоры в пользу бедных», – сказал Губерниев.

  • ЦСКА ранее уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.
  • До конца сезона армейцев будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
swetibra
1778141065
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов.
Интерес
1778141933
Судя по вчерашнему "превью",Губерниев уверенно забирает дело футбола в свои мозолистые руки-заГРЕБуки.В лыжах он уже навёл порядок, сместил Вяльбе.Какая цель у него тут???
Skull_Boy
1778143324
Если ты баклан, то держи это в тайне и если ЦСКА он нужен, то и так заберет
